Петербуржца принудили заплатить сыну более полумиллиона долга

Мужчина продал долю в квартире и расплатился с долгами. Фото: pixabay.com

Мужчина продал долю в квартире и расплатился с долгами. Фото: pixabay.com

Мужчине пришлось продать долю в квартире.

В Санкт-Петербурге через суд удалось взыскать в пользу ребенка более полумиллиона рублей. Мужчина, задолжавший алименты, расстался с долей в квартире и передал ребенку 562 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП РФ по городу.

Отмечается, что гражданин и до суда пытался продать недвижимость, но ему это не удавалось сделать из-за решения пристава. Запрет был снят, и мужчина смог расплатиться с сыном.

«Теперь под контролем судебных приставов должнику предстоит своевременно выплачивать текущие алименты сыну вплоть до его совершеннолетия»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 4,1 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов. За год их количество выросло на 20%.