Петербуржца принудили заплатить сыну более полумиллиона долга

Мужчине пришлось продать долю в квартире.
В Санкт-Петербурге через суд удалось взыскать в пользу ребенка более полумиллиона рублей. Мужчина, задолжавший алименты, расстался с долей в квартире и передал ребенку 562 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП РФ по городу.
Отмечается, что гражданин и до суда пытался продать недвижимость, но ему это не удавалось сделать из-за решения пристава. Запрет был снят, и мужчина смог расплатиться с сыном.
«Теперь под контролем судебных приставов должнику предстоит своевременно выплачивать текущие алименты сыну вплоть до его совершеннолетия»,
— говорится в сообщении.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 4,1 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов. За год их количество выросло на 20%.