Устроивший пальбу из автомата в Рыбацком дагестанец рассказал, зачем стрелял

Задержанный за стрельбу из автомата у ТЦ в Невском районе заявил, что он не стрелял, а «хлопок произвел».

По информации городского ГУ МВД России, утром 13 января петербуржцы сообщили в полицию о стрельбе на парковке ТЦ «Эврика» на Шлиссельбургском проспекте. На месте полицейские установили, что хулиган скрылся с места происшествия на автомобиле «Шкода».

По горячим следам его задержали у дома на Рыбацком проспекте. Им оказался 27-летний приезжий из Дагестана. Официальной работы у него нет, на жизнь зарабатывает частным извозом. Мужчина пояснил, что приобрел автомат в магазине.

Во время задержания он заявил, что не стрелял, а «хлопок произвел». Причиной он назвал то, что ему стало плохо. А после этого он уехал на машине домой. Свою вину он признавать не стал, поскольку это оружие, по его словам, звуковое.

«В настоящее время гражданин находится в отделе, с ним проводятся необходимые процессуальные действия. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе.

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