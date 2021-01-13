Выпивший мужчина загорелся в собственной постели на проспекте Энергетиков

Во время происшествия пострадал мужчина. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во время происшествия пострадал мужчина. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Житель Петербурга едва не погиб при квартирном пожаре в Красногвардейском районе города. Все произошло в среду, 13 января, сообщили в городском ГУ МЧС России.

Оперативные службы получили информацию о пожаре в доме №40/3 по проспекту Энергетиков почти в 12 часов дня. В квартире пятиэтажного дома загорелись постельные принадлежности.

Жильцы потушили возгорание своими силами еще до прибытия спасателей. При пожаре пострадал местный житель. В пресс-службе уточнили, что он был в состоянии алкогольного опьянения и отравился угарным газом.

Медики осматривают пострадавшего на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге СК проведет проверку из-за пожара, в котором погиб мужчина. На месте пожара работает оперативная группа, которая установит причину возгорания.