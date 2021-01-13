В Выборге СК проведет проверку из-за пожара, в котором погиб мужчина

В Выборгском районе Ленобласти ночью случился пожар в деревянном доме по улице Дальной. Скончался мужчина.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленобласти, по факту данного происшествия будет проведена доследственная проверка. На месте пожара работает оперативная группа, которая установит причину возгорания.

Напомним, что пожар случился накануне ночью, 12 января. Огонь в деревянном доме заметил один из жильцов. Он успел вывести из дома женщину, однако не успел помочь ее сожителю. Мужчина умер.

Кроме этого, удалось выбраться и другим жильцам. Известно, что в доме проживала семья с тремя несовершеннолетними детьми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в утром в поселке под Лугой загорелся частный дом. В ликвидации пожара принимали участие два пожарных расчета. В деревне загорелся частный дом на площади 49 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к шести утра.