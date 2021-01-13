В пожаре в Выборге погиб мужчина

В Выборгском районе Леноблатси пожар охватил один из деревянных домов. Огонь унес жизнь одного человека.

Возгорание случилось вечером во вторник, 12 января, в Выборге. Постройка воспламенилась около восьми часов вечера.

Как сообщил 78.ru, один из жильцов, заметив огонь, поспешил вывести из дома женщину. Однако помочь ее сожителю не успел — мужчина умер. В другой части дома жили трое несовершеннолетних детей с мамой. Они успели выбраться самостоятельно.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Академика Павлова потушили крупный пожар, с огнем боролись 70 спасателей.