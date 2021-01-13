В Петербурге ожидаются сильные морозы

Горожанам стоит одеваться по погоде и быть внимательней при выборе украшений.

В Санкт-Петербурге завтра, 14 января, ожидается похолодание. Температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов и ниже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Спасатели заявили, что в такую погоду важно соблюдать меры предосторожности. Горожане должны одеваться по погоде и избегать контактов голой кожи с металлом. В связи с этим стоит отказаться от металлических украшений – колец и серег. Они могут «прилипнуть» к коже и стать причиной травмы и болезненных ощущений.

В МЧС добавили, что при охлаждении и обморожении стоит экстренно обращаться за медицинской помощью. Напоминаем, что в некоторых районах Ленинградской области температура упадет до минус 30 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с улиц Петербурга собрали более 200 тысяч кубометров снега. Все силы городских служб направлены на устранение последствий снегопада в Петербурге.