Мужчина рассказал, как похудел благодаря подарку босса

Мужчина посоветовал начинать с малого на пути к стройности. Фото: pixabay

Мужчина посоветовал начинать с малого на пути к стройности. Фото: pixabay

Он смог сбросить лишние килограммы после того, как получил в подарок фитнес-браслет.

30-летний Эндрю Меридит рассказал, как смог похудеть на 73 килограмма. Раньше мужчина весил 186 килограммов и страдал от болей в ногах, спине и глазах. Это продолжалось до тех пор, пока он не получил небольшой подарок от босса. Об этом пишет журнал Men’s Health.

Руководитель Меридита подарил ему фитнес-браслет, благодаря которому мужчине стало проще следить за активностью своей жизни. Мужчина начал больше ходить пешком, пить воду и подсчитывать калории.

Мужчина убежден, что презент босса помог ему кардинально изменить жизнь. Меридит планирует скинуть еще 30 килограммов и продолжать занятия спортом. Он советует всем, кто мечтает похудеть, начать с малого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что японские ученые нашли способ похудения во сне. Данный напиток стимулирует расщепление жиров во время ночного отдыха.