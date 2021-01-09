Японские ученые нашли способ похудения во сне

Японские ученые из Цукубского университета выяснили, что употребление двух чашек чая улун позволяют худеть во сне. Данный напиток стимулирует расщепление жиров во время ночного отдыха.

Данные исследования специалисты опубликовали в журнале Nutrients. Отмечается, что свойство похудения во сне от чая улун. Напиток сочетает в себе зеленый и черный чай, а также кофеин. Весь этот коктейль позволяет организму увеличивать обмен веществ и частоту сердечных сокращений.

Изучить это ученые смогли с помощью группы добровольцев. В итоге, улун провоцировал расщепление жиров на 20% активнее, чем у контрольной группы. Кроме этого, свойства чая продолжали действовать и во время сна.

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