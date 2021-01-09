Японские ученые нашли способ похудения во сне

Японские ученые нашли способ похудения во сне
Улун является чаем для похудения. Фото: pixabay.com

Японские ученые из Цукубского университета выяснили, что употребление двух чашек чая улун позволяют худеть во сне. Данный напиток стимулирует расщепление жиров во время ночного отдыха.

Данные исследования специалисты опубликовали в журнале Nutrients. Отмечается, что свойство похудения во сне от чая улун. Напиток сочетает в себе зеленый и черный чай, а также кофеин. Весь этот коктейль позволяет организму увеличивать обмен веществ и частоту сердечных сокращений.

Изучить это ученые смогли с помощью группы добровольцев. В итоге, улун провоцировал расщепление жиров на 20% активнее, чем у контрольной группы. Кроме этого, свойства чая продолжали действовать и во время сна.

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