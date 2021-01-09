Названы случаи для штрафов за выращивание картофеля

Получить штраф за выращивание картофеля можно в нескольких случаях. С Россиян могут списывать не более 500 рублей за нелегальную продажу корнеплода.

Как сообщает «Прайм» в субботу, 9 января, со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Позиция права» Егора Редина, денежное взыскание за «неправильное» выращивание культуры предусмотрено тем гражданам, которые планируют продавать картофель. Причем это распространяется на продажу торговым сетям и на продажу семян нелегальным способом.

«Это будет считаться административно наказуемым деянием только в том случае, если вы выращиваете корнеплод для дальнейшей продажи его семян: например, для продажи какого-то сорта соседям», – заявил Егор Редин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербуржцам рассказали, как вернуть некачественный товар.