Петербуржцам рассказали, как вернуть некачественный товар

В крайнем случае потребитель может обратиться в суд. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В крайнем случае потребитель может обратиться в суд. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Роспотребнадзоре рассказали жителям Северной столицы, как вернуть обратно некачественный товар. Покупатель имеет право попросить устранить недостатки или в противном случае обратиться в суд.

Данные об этом появились на сайте Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в пятницу, 8 января. Отмечается, что покупатель имеет право требовать у продавца замену товара. При этом заменить неудачную вещь можно на другую модель, но только с перерасчетом стоимости.

Также покупатель может требовать вернуть его деньги за товар с недостатками. Однако бывают ситуации, когда продавец может заменить неполадки. В таком случае, можно согласиться на этот вариант.

Для совсем серьезных ситуаций предусмотрено обращение в суд. Обычно такие ситуации возникают редко, так как продавец в первую очередь заинтересован в репутации своего магазина и товара.

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