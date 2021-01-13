В Петербурге полицейские и ФСБ отыскали трех пропавших школьниц

Подростки считали, что готовы умереть и поэтому ушли из дома.

В Красногвардейском районе вечером 13 января разыскивали трех пропавших школьниц. О их внезапной пропаже сообщили обеспокоенные родители, которые нашли дома странные послания от дочерей. Девочки также писали мама и папам сообщения с признаниями в любви и просьбами простить их за все. Об этом пишет «Комсомольская правда – Петербург».

Поисками девочек занялись сотрудница дежурной части, 80 полицейских и даже сотрудники ФСБ. Им удалось выяснить местонахождение школьниц и спасти девочек. На данный момент подростков доставили в больницу, их состояние оценивается как среднее, но жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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