Реанимация и пожарные приехали доставать легковушку из-под фуры на Репищева

Реанимация и пожарные приехали доставать легковушку из-под фуры на Репищева
Легковушка угодила под колеса фуры. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Приморском районе ночью случилась неприятная авария. Водитель иномарки угодил прямиком под грузовой автомобиль. На месте работают не только спецслужбы, но и медицинские сотрудники.

Столкновение случилось в четверг ночью, 14 января, на улице Репищева рядом с улицей Щербакова. Точная причина попадания легковушки под фуру неизвестна. Однако сами кадры аварии попали в сеть. Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что на данный момент точная степень тяжести неизвестна, также, как и состояние водителя. По кадрам мы можем увидеть, что на месте ДТП работает большое количество спасателей, – прибыли пожарные и реанимация. Сотрудники полиция устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СК заинтересовался историей пассажирки, которая стала жертвой таксиста-онаниста.

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Реанимация и пожарные приехали доставать легковушку из-под фуры на Репищева
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