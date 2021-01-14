Россиянам рассказали, кому опасно купание на Крещение

Купание может быть опасным для здоровья. Фото: pixabay.com

Купание может быть опасным для здоровья. Фото: pixabay.com

Некоторым категориям россиян стоит воздержаться от купания в купели. Праздник Крещения может закончится плохо для людей, страдающих заболеваниями сердца, а также имеющих хронические заболевания. Кроме этого, не стоит погружаться в воду людям, недавно перенесшим инсульт и инфаркт.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных врачей-терапевтов. Так, по словам гендиректора Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой, врача-терапевта Людмилы Лапы, купание для перенесших инсульт может вызвать меньшую проходимость сосудов.

«Купание категорически противопоказано тем людям, которые перенесли инфаркт, инсульт, тем, у кого сосуды компрометированы и так, часто это отягчается атеросклерозом, когда проходимость сосудов меньше 20%. Этим людям купание опасно», – заявила специалист.

Кроме этого, как считает главный врач центра «лидер-медицина» Евгений Тимаков, стоит отказаться тем, у кого есть хронические заболевания. Резкое погружение в воду может вызвать головокружение и перепады давления.

Также стоит обратить внимание на наличие простуды. Если у желающего совершить купание есть насморк, то лучше остаться дома. Холодная вода на крещение не принесет оздоровления в таком случае, заключила Людмила Лапа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербург сильные морозы придут на Крещение.