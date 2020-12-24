В Петербург сильные морозы придут на Крещение

Серьезные морозы в Петербурге будут только в следующем году. Фото: pixabay

Серьезные морозы в Петербурге будут только в следующем году. Фото: pixabay

Сильное похолодание в Петербурге начнется после празднования Нового года. Морозы намечены на вторую половину января.

Как сообщает «Комсомольская правда – Петербург» со ссылкой на главного городского синоптика Александра Колесова, морозы придут в Северную столицу только на Крещение.

«После Нового года есть вероятность того, что к крещению будут морозы. Это получалось по долгосрочным прогнозам, но пока предварительно», – пояснил Александр Колесов.

В целом, заморозки придут в город на Неве в ближайшее время. Однако в саму новогоднюю ночь будет теплее, чем ожидается. Затем снова столбики термометра опустятся до привычных температур.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре разработали рекомендации для россиян на Новый год. Таким образом, Роспотребнадзор рекомендует проводить мероприятия на открытом воздухе. Их численность не должна превышать 50 человек.