В Роспотребнадзоре разработали рекомендации для россиян на Новый год

Методические рекомендации по организации новогодних праздников появились от Роспотребнадзора.

Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова на брифинге в правительстве в среду, 23 декабря. Трансляция проводилась в эфире телеканала «Россия-24».

«Для предстоящих праздников мы также разработали методические рекомендации. Это не требования, они будут интерпретироваться в каждом субъекте в соответствии с той эпидситуацией, которая там складывается», – заявила Анна Попова.

Таким образом, Роспотребнадзор рекомендует проводить мероприятия на открытом воздухе. Их численность не должна превышать 50 человек. Также можно посещать катки, горки и другие новогодние сооружения при одном условии, – соблюдение социальной дистанции. Кроме этого, данное ограничение в ведомстве призывают соблюдать в местах скопления людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Анны Поповой в России нет штамма коронавируса из Британии.