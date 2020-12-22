Попова заявила об отсутствии в России штамма коронавируса из Британии

Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса пока не был зафиксирован на территории России. Такое заявление сделала главный санитарный врач РФ Анна Попова.

По ее словам, ведомство внимательнейшим образом отслеживает ситуацию и изучает генетические особенности изменения новой коронавирусной инфекции. Специалист добавила, что в России за все время эпидемии обнаружено 1 424 мутации вируса, однако ни одна из них не отличается особенностями передачи от человека человеку.

Как сообщили «РИА Новости», Попова подчеркнула, что очевидных рисков, которые связаны с британским штаммом, в России пока нет.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 14 декабря в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. Он характеризуется быстрым распространением, а также легче передается от человека к человеку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мутации нового коронавируса ожидаемы, однако они редко влияют на вирусную приспособленность.