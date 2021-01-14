В Госдуме предложили отменить сдачу ОГЭ

В Госдуме предложили отменить сдачу ОГЭ
ОГЭ могут отменить. Фото: pixabay.com

Для выпускников девятых классов могут отменить обязательную сдачу ОГЭ. Соответствующий проект разрабатывают в Госдуме.

Как сообщает «Известия» со ссылкой на зампредседателя комитета по образованию и науке Максима Зайцева, нововведение планируется вынести на общее рассмотрение уже весной текущего года.

Планируется, что экзамены ОГЭ останутся для школьников, однако сдавать их будут только те выпускники, которые планируют после девятого класса поступление в техникумы и колледжи.

Кроме этого, по словам Максима Зайцева, следующим шагом может быть рассмотрение закона об отмене ЕГЭ для 11-х классов. По мнению специалиста, данный экзамен не отражает реальных знаний, а только проверяет навыки, которые были приобретены в момент подготовки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России ЕГЭ по иностранному языку исключили из списка обязательных. Соответствующий приказ опубликовало Минпросвещения.

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