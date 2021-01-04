В России ЕГЭ по иностранному языку исключили из списка обязательных

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не вошел в список обязательных. Соответствующий приказ опубликовало Минпросвещения.
Документ появился на официальном портале правовой информации. Обязательными стали только экзаменационные испытания по русскому языку и математике.
Иностранные языки, среди которых английский, немецкий, французский, испанский или китайский, попали в список предметов, которые сдаются по выбору.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России отменили досрочный ЕГЭ в этом году. Такое решение связано с пандемией коронавируса.