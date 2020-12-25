В России отменили досрочный ЕГЭ в 2021 году

Основной этап ЕГЭ для поступающих в вузы пройдет с 31 мая по 2 июля. Фото: администрация президента

Основной этап ЕГЭ для поступающих в вузы пройдет с 31 мая по 2 июля. Фото: администрация президента

В России в 2021 году не будет проводиться досрочный этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Власти отменили его в связи с пандемией COVID-19.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что помимо досрочного этапа ЕГЭ в следующем году отменяется и базовый экзамен по математике, передает РИА Новости.

По словам министра, ученикам 11-х классов, которые не планирую поступать в вузы после окончания школы, нужно будет сдать вместо ЕГЭ только выпускной экзамен по русскому языку и математике. Планируется, что его проведут в период с 24 по 28 мая.

Кравцов отметил, что государственный выпускной экзамен — это более лояльная форма итоговой аттестации по сравнению с ЕГЭ.

Основной этап ЕГЭ для поступающих в вузы пройдет с 31 мая по 2 июля.

Девятиклассники получат аттестаты по результатам Основного государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору им в конце этого учебного года не придется. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то итоговое собеседование для учеников 9-х классов проведут в очной форме 10 марта и 17 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Рособрнадзоре отложили введение обязательных контрольных по истории перед ОГЭ и ЕГЭ.