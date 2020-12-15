В Рособрнадзоре отложили введение обязательных контрольных по истории перед ОГЭ и ЕГЭ

В октябре Минпросвещения РФ приняло решение о введение обязательных контрольных в рамках курса «История России». Планировалось, что ученики будут писать экзамены по предмету перед ОГЭ и ЕГЭ. Однако временно исполнение данного проекта отложили.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора РФ, в ближайшее время введение данных контрольных мер для выпускников школ не планируется. В последствии данный экзамен по истории станет обязательным допуском к итоговой аттестации.

«В ближайшее время введение таких контрольных работ как обязательного допуска к ОГЭ и ЕГЭ не планируется», – заявили в ведомстве.

При этом в Рособнадзоре не назвали причину переноса решения о введении контрольных по истории России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что школьники стали реже покупать пособия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.