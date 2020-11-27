Школьники стали реже покупать пособия для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

За последний год продажи пособий для подготовки к Единому и Основному государственным экзаменам (ЕГЭ и ОГЭ) издательской группы «Просвещение» снизились.

С начала 2020 года издательство реализовало около 3 млн экземпляров специализированных пособий, что на 21% меньше, чем в с января по ноябрь 2019 года. Значительнее всего снизились продажи сборников по подготовке к ЕГЭ — на 25%, пособий по ОГЭ продали на 18% меньше, передает РБК.

До 2020 года продажи экзаменационных пособий оставались стабильными, отмечают в «Просвещении». Исключением стал только 2017 год, когда было принято решение использовать в подготовке прошлогодние пособия из-за того, что структура экзаменов практически не изменилась.

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