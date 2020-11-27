Школьники стали реже покупать пособия для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Школьники стали реже покупать пособия для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
Фото: pixabay

За последний год продажи пособий для подготовки к Единому и Основному государственным экзаменам (ЕГЭ и ОГЭ) издательской группы «Просвещение» снизились.

С начала 2020 года издательство реализовало около 3 млн экземпляров специализированных пособий, что на 21% меньше, чем в с января по ноябрь 2019 года. Значительнее всего снизились продажи сборников по подготовке к ЕГЭ — на 25%, пособий по ОГЭ продали на 18% меньше, передает РБК.

До 2020 года продажи экзаменационных пособий оставались стабильными, отмечают в «Просвещении». Исключением стал только 2017 год, когда было принято решение использовать в подготовке прошлогодние пособия из-за того, что структура экзаменов практически не изменилась.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родители петербургских школьников смогут принять участие в разработке стандарта школьного питания.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
егэ огэ траты школьники


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жена Михаила Ефремова опровергла информацию о разводе с актером
Школьники стали реже покупать пособия для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
Ученые ИТМО научились выявлять клещевой энцефалит в домашних условиях
Беглов: в Петербурге в 2020 году трудятся более 80 тысяч волонтеров
Жена Джигана объяснила, почему их дочери носят её фамилию
Актрису Светлану Светличную экстренно госпитализировали в Москве
Россиян предупреждают о возможном подорожании новых легковушек на 10% в 2021 году
Российские предприятия обяжут оплачивать нанесенный экологический ущерб