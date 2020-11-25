В Петербурге родители смогут внести пожелания в проект стандарта питания в школах

В Северной столице проект Единого стандарта оказания услуг питания для школьников будет представлен директорам школ и родителям.
Об этом сообщили в среду, 25 ноября, в аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко. Отмечается, что сам документ разработан специальной группой и на данный момент отправлен на доработку.
Предполагается, что в проекте будет отражен порядок доставки продукции, сервировки блюд и правила подачи еды на стол (с учетом требований к посуде). Кроме того, документ регламентирует стандарт ношения специализированной одежды и средств индивидуальной защиты, требования к инвентарю и оборудованию.
После всех доработок рабочей группы и специалистов детского питания, родители смогут увидеть проект и внести в него свои пожелания.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге разработают единый стандарт питания для школьников.