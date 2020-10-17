В Петербурге разработают единый стандарт питания для школьников

Властям поступило около 500 жалоб на качество еды в учебных учреждениях.

В Санкт-Петербурге займутся разработкой единого стандарта питания для школьников. Об этом сообщает вице-губернатор города Николай Бондаренко.

Он отметил, что с начала учебного года властям поступило около 500 жалоб на качество еды в учебных учреждениях. Чтобы решить эту проблему, необходимо создать рабочую группу для решения вопросов, требующих системного подхода.

Смольный хочет добиться того, чтобы все школьники, проживающие в Петербурге, получили одинаковое питание. Оно должно быть по стандартам доставлено и подано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подвели итоги «горячей линии» по вопросам питания в школах. Больше всего петербуржцы интересовались о том, как обеспечить возможность выбора родителями категории бесплатного питания – завтрак или обед.