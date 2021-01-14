Минстрой планирует усилить контроль за сдачей жилья в аренду

Министерство строительства подготавливает законопроект, который позволить обелить рынок арендного жилья. Планируется создать условия для формирования рынка частного наемного жилья.
Как сообщает «Известия», проект могут внести в Госдуму до конца 2021 года. Главная цель нововведения – «повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости».
«Цифровизация рынка аренды обеспечит повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий», – заявить изданию заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.
Таким образом, цифровая платформа и системы ФНС России позволят упростить процесс начисления и уплаты налогов для собственника. Кроме этого, это поможет вывести жилье из «серой зоны».
На данный момент, примерно 80-90% рынка находится в тени. Новые же правила могут привести к тому, что повыситься стоимость съемного жилья.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что риелторы назвали лучшее время для покупки жилья в 2021 году.