Минстрой планирует усилить контроль за сдачей жилья в аренду

Стоимость аренды может увеличиться на 13%. Фото: pixabay.com

Стоимость аренды может увеличиться на 13%. Фото: pixabay.com

Министерство строительства подготавливает законопроект, который позволить обелить рынок арендного жилья. Планируется создать условия для формирования рынка частного наемного жилья.

Как сообщает «Известия», проект могут внести в Госдуму до конца 2021 года. Главная цель нововведения – «повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости».

«Цифровизация рынка аренды обеспечит повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий», – заявить изданию заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

Таким образом, цифровая платформа и системы ФНС России позволят упростить процесс начисления и уплаты налогов для собственника. Кроме этого, это поможет вывести жилье из «серой зоны».

На данный момент, примерно 80-90% рынка находится в тени. Новые же правила могут привести к тому, что повыситься стоимость съемного жилья.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что риелторы назвали лучшее время для покупки жилья в 2021 году.