Полицейские Петербурга задержали лже-газовиков, которые обманули 80-летнего пенсионера на 22 тысячи рублей

Во вторник, 12 января, полицейские раскрыли кражу крупной суммы у 80-летнего жителя Петербурга, совершенную в августе 2020 года.

Согласно материалам уголовного дела, 25 августа прошлого года в квартиру пенсионера на Таллинской улице пришли двое неизвестных, представившихся сотрудниками газовой компании. Они изучили плиту, установленную в квартире мужчины, и объяснили, что ему необходимо установить прибор учета утечки газа. Предложив сделать «скидку» на установку, злоумышленники взяли с петербуржца 22 тысячи рублей и скрылись.

Во вторник, 12 января, возле дома №153 по Невскому проспекту задержан 23-летний подозреваемый в совершении мошенничества. Устанавливается его причастность к другим преступным эпизодам, а также соучастники лже-газовика.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналогичное преступление было совершено несколько дней назад на улице Руставели.