Директор Музея истории Петербурга увольняется спустя 5 лет работы

Александр Колякин решил покинуть пост директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

В Комитете по культуре Петербурга подтвердили Gazeta.SPb.ru информацию о его увольнении. «Да, он написал заявление об увольнении по собственному желанию». Информации о том, кто займет должность Колякина после его ухода, пока нет.

Александр Колякин возглавлял музей с 2006 года. Под его руководством на территории Петропавловской крепости провели масштабную реконструкцию инженерного оборудования и благоустройства.

В период его работы музей создал новый туристический продукт — «Ночные экскурсии по Петропавловской крепости. Специально для гостей города на Неве был воссоздан ритуал развода караула.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге музеи и зоопарк вернутся к работе 11 января.