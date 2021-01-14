Директор Музея истории Петербурга увольняется спустя 5 лет работы

Директор Музея истории Петербурга увольняется спустя 5 лет работы
Александр Колякин покидает Музей истории Петербурга по собственному желанию. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Александр Колякин решил покинуть пост директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

В Комитете по культуре Петербурга подтвердили Gazeta.SPb.ru информацию о его увольнении. «Да, он написал заявление об увольнении по собственному желанию». Информации о том, кто займет должность Колякина после его ухода, пока нет.

Александр Колякин возглавлял музей с 2006 года. Под его руководством на территории Петропавловской крепости провели масштабную реконструкцию инженерного оборудования и благоустройства.

В период его работы музей создал новый туристический продукт — «Ночные экскурсии по Петропавловской крепости. Специально для гостей города на Неве был воссоздан ритуал развода караула.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге музеи и зоопарк вернутся к работе 11 января.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр колякин музей истории петербурга новости СПб увольнение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Больница №33 в Колпино будет лечить пациентов с COVID-19
КГИОП остановит самовольные ремонтные работы на Витебском вокзале
В Новый год клиенты Tele2 использовали на 40% больше дата-трафика, чем ...
Велодорожками и платными парковками вместо КРТИ займется Комитет по ...
В декабре в Петербурге ввели в эксплуатацию 310 домов
Директор Музея истории Петербурга увольняется спустя 5 лет работы
Ушла из жизни глава организации «Жители блокадного Ленинграда» ...
Эксперты «Авито Авто» представили пять легенд советского ...