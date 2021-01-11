В Петербурге музеи и зоопарк вернутся к работе 11 января

В Петербурге музеи и зоопарк вернутся к работе 11 января
Попасть в Эрмитаж можно только по электронным билетам. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Музеи Петербурга и Ленинградский зоопарк в понедельник, 11 декабря, возвращаются к работе после паузы из-за ограничений, введенных из-за коронавируса.

С 11 января прекращают действие запреты на доступ посетителей на выставки, концерты, а также на перевозку пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

Все остальные ранее установленные ограничения будут действовать 31 января. В частности, сохраняется запрет на посещение аквапарков и океанариумов, 25% от общей заполняемости концертных залов, театров и кинотеатров и запрет на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в помещениях организаций дополнительного образования. Также до 31 января сохраняется запрет работы в ночное время заведений общепита.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что со среды, 30 декабря, в Петербурге вступают в силу ограничения по работе общепита, организаций сферы культуры и досуговых мероприятий. С 30 декабря по 3 января должны быть закрыты все кафе и рестораны.

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