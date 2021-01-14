Врач Владимир Жолобов об экспресс-тестах на антитела к Covid-19 из петербургских магазинов: они достаточно простые

В магазинах Петербурга продаются экспресс-тесты на антитела к коронавирусу. Горожане интересуются, стоит ли их покупать. Изделия достаточно просты в использовании, и едва ли гипермаркеты станут сбывать неликвид, считает заслуженные врач РФ и доктор медицинских наук Владимир Жолобов.

В разговоре с корреспондентом Gazeta.SPb эксперт сравнил экспресс-тесты на наличие антител к Covid-19 с тестами на беременность, которые также можно найти на полках магазинов. Они наряду с теми же презервативами, очевидно, не смущают ни продавцов, ни покупателей, хотя, казалось бы, это скорее аптечные продукты.

«Тесты на беременность же продаются. Люди их спокойно покупают и используют», — сказал Жолобов.

Что касается экспресс-тестов на антитела к Covid-19, эти изделия, предположил врач, должны быть довольно простыми в использовании. Звучит логично, ведь они предназначены для самостоятельного использования в домашних условиях. В целом качество тест-полосок эксперт комментировать не стал, но допустил, что магазины не станут в условиях пандемии сбывать что попало.

«Сомневаюсь, что гипермаркеты будут продавать в этом плане что-то плохое», — сказал он.

О том, что в одном из петербургских магазинов крупной продуктовой торговой сети продаются экспресс-тесты на наличие антител к коронавирусу, Gazeta.SPb рассказали читатели. Они в свою очередь узнали об этом из сообщений на табличках у касс. Правда, надпись на них гласит: «Тест на Covid-19 за 10 минут». Что, пожалуй, несколько вводит в заблуждение.

На «горячей линии» торговой сети информацию о продаже этих тестов нашему корреспонденту ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли. В ответ на обращение в разделе помощи покупателю команда поддержки клиентов торговой сети сообщила о совместной акции с одной из медицинских компаний, при выполнении условий которой выдавался купон на скидку на определение антител к коронавирусу.

«Экспресс-тест для качественной оценки наличия COVID-19 IgG/IgM (на основе коллоидного золота) в человеческой сыворотке/плазме/цельной крови» действительно продается. Корреспондент нашел его в одном из магазинов торговой сети, которые удалось посетить. Препарат китайского производства сейчас продается со скидкой, так как его цена, по словам кассира, покупателей отпугивает. Упаковку для демонстрации принесли, вероятно, со склада или хранилища. На полках с другими товарами таких не было.

За комментариями наше издание обратилось в Роспотребнадзор. Но там вопросы относительно теста посоветовали переадресовать комитету по здравоохранению. В ведомстве решили, что темой лучше владеет Росздравнадзор, куда мы в итоге направили запрос.

Отметим, что ранее информация о продаже экспресс-тестов на наличие антител к коронавирусу в магазинах крупной продуктовой торговой сети появилась в Воронеже и, очевидно, Энгельсе, поскольку в последнем Росздравнадзор провел проверку и возбудил административное дело — у продаваемых экспресс-тестов обнаружили признаки несоответствия регистрационному изделию.