Питер или Петербург: филологи, блогеры и публицисты спорят о том, как следует называть наш город

Питер или Петербург? Споры о том, как следует называть город идут до сих пор. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Питер или Петербург? Споры о том, как следует называть город идут до сих пор. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Комментаторы одного из федеральных спортивных телеканалов получили список слов, запрещенных к употреблению в эфире. Среди них оказался «Питер», который давно вызывает споры даже среди обычных горожан. О том, допустимо ли такое название Петербурга, Gazeta.SPb поинтересовалась у филологов, известных писателей, публицистов и блогеров.

Настоящий петербуржец и интеллигентный человек не должен говорить «Питер», считает кандидат филологических наук, член Союза писателей Санкт-Петербурга и автор таких художественных текстов, как «Осень в карманах» и «Не кормите и не трогайте пеликанов», а также различных монографий и эссе на литературные темы Андрей Аствацатуров.

«Говорить «Петербург» все-таки правильнее, — считает он. — Я руководствуюсь собственными культурой и ощущениями».

Реальность XVIII века, когда местные жители сокращали громоздкое название города до Питера, переносить на современность, по мнению писателя, некорректно. «Тогда было много разных слов, которые «умерли» и теперь не используются», — добавил Аствацатуров в беседе с корреспондентом Gazeta.SPb. А сокращение произносительных усилий, говорит он, тоже не аргумент в пользу известного просторечия.

«Это снобизм — бояться «Питера», — поделился с корреспондентом Gazeta.SPb прозаик, поэт и драматург Сергей Носов. О допустимости использования этого слова он написал в своем новом труде «Книга о Петербурге».

«Так говорили со времен Пушкина и даже раньше. Ничего страшного в этом нет, — считает Носов. — Естественно, не стоит употреблять слово «Питер» в официальных речах. Но почему оно не может существовать в качестве бытового названия?»

По мнению литератора, чаще всего не к месту употребляется полное название нашего города — Санкт-Петербург.

Употребление слов «Питер» и «Петербург» может зависеть от контекста, считает писатель и блогер Ольга Слюсаренко. «Если речь об общении в Интернете, а не о сфере литературы, хотя во втором случае нужно смотреть на жанр, то почему бы и нет», — говорит она.

Название нашего города и в том, и в другом виде фигурирует в книге Ольги «Недосягаемые». Таким образом писательница, по ее словам, постаралась показать отношение персонажей к Северной столице.

«Моя героиня употребляет название «Петербург», чтобы выразить свою любовь к городу. Остальные мои герои очень легко говорят «Питер». Таким образом хотелось провести параллель между отношениями персонажей к Петербургу. А в своих постах я пишу по-разному», — рассказала Ольга Слюсаренко корреспонденту Gazeta.SPb.

«Это исконно питерское слово, — считает писатель, публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков aka Гоблин. — Мы так говорим. Язык, на мой взгляд, — это живой организм, у которого свои правила и законы. И внедрение в него таких вещей, как «а давайте вот так говорить не будем», — это, мягко говоря, странно. Когда город назывался Ленинградом, в обычном общении его также именовали Питером. И люди были питерские. Не петербуржцы — язык сломаешь».

Для справки:

Питер — это сокращенное название Петербурга (официально Санкт-Петербурга), употребляемое в разговорной речи, в Интернете и даже в прессе. Оно распространено как среди жителей других городов России, так и среди самих петербуржцев (или питерцев — кому как больше нравится). Название «Питер» появилось еще в XVIII веке в результате разговорного сокращения первоначального названия Санкт-Питер-Бурх. К началу XIX века «Питер» прочно вошел в русский фольклор, фигурируя также в поэзии и прозе. Частота употребления названия «Питер» снизилась после переименования Петрограда в Ленинград. В годы правления Владимира Путина и Дмитрия Медведева распространился термин «питерские», обозначающий большое число выходцев из Петербурга.