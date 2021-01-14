Уволившийся директор Музея истории Петербурга станет спецпредставителем Беглова

Александр Колякин покидает Музей истории Петербурга по собственному желанию и переходит в Смольный. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Александр Колякин покидает Музей истории Петербурга по собственному желанию и переходит в Смольный. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Александр Колякин уходит с должности директора Государственного музея истории Петербурга. После увольнения он станет спецпредставителем губернатора Александра Беглова.

Об этом 14 января сообщает пресс-служба Смольного. По словам градоначальника, Колякин внес огромный вклад в развитие музея и реставрацию Петропавловской крепости. За заслуги перед городом он был награжден Почетной грамотой губернатора Петербурга.

Со следующей недели Колякин начнет работать в исполнительных органах госвласти Петербурга. Его назначили на должность специального представителя губернатора.

Беглов уверен, что опыт Колякина будет в полной мере использован в решении важных городских задач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что директор Музея истории Петербурга увольняется спустя 15 лет работы.