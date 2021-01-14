В Сертолово женщину подозревают в гибели 66-летней свекрови

Невестку погибшей задержали по подозрению в ее гибели. Фото: рixabay

Невестку погибшей задержали по подозрению в ее гибели. Фото: рixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали местную жительницу. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает Следственное управление СК России по 47 региону, в начале декабря прошлого года в квартире дома в Сертолово нашли мертвой 66-летнюю женщину. На ее теле были признаки насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, задержана 41-летняя невестка потерпевшей. Подробности гибели пенсионерки не приводятся.

Следователи через суд добиваются заключения подозреваемой под стражу. Правоохранители выясняют обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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