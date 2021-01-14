В Выборге поймали хулиганов, пытавшихся убить троих мужчин

Правоохранительные органы задержали группу лиц, подозреваемых в покушении на убийство троих мужчин из хулиганских побуждений в Выборге.

Об этом сообщает региональное управление СК России. По версии правоохранителей, в декабре 2020 года подозреваемые без причины с кулаками набросились на троих незнакомцев. Опасаясь за свои жизни, потерпевшие поспешили скрыться на автомобиле, однако злоумышленники догнали их и остановили. Одного из потерпевших они ударили ножом в живот, во второго четыре раза выстрелили из травмата, а третьего повалили и начали избивать, но он смог убежать. Довести преступный умысел на убийство до конца им не удалось.

Спустя некоторое время злоумышленники были задержаны следователями совместно с полицейскими. В их квартирах нашли более 20 пистолетов, револьверов, карабинов, автоматов и другого оружия. Также были изъяты наркотические вещества.

Следствие подготовило ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «случайный» удар ножом обернулся для петербурженки уголовным делом.