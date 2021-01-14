Варламов рассказал о новом задержании своих спутников в Южном Судане

Известный блогер Илья Варламов рассказал о новом задержании своих спутников, в том числе его жены, в Южном Судане. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Варламов сообщил, что его и основателя «Медиазоны» Петра Верлизова «заперли» в отеле в центре Джубы, где они должны были находиться до того, как узнают результаты тестов на коронавирус перед депортацией. Остальным разрешили продолжить путешествие.

«Пока мы были в заключении, наши друзья поехали в племя Мундари, где были запланированы съемки, но на обратном пути их остановили на блок-посту и опять арестовали», – сообщил блогер.

По его словам, их везут на военную базу. Он также отметил, что у его спутников забрали телефоны, после чего они перестали выходить на связь.

«По геолокации видно, что моя жена, Любовь Варламова, директор Европейской Гимназии Иван Боганцев и Вадим Гинзбург действительно на военной базе в центре Джубы», – отметил Варламов.

Напомним, 13 января в южносуданском городе Капоэта некие военные задержали блогера Илью Варламова, его супругу Любовь и основателя «Медиазоны» Петра Верзилова, Об этом сообщил сам Варламов в своем Telegram-канале. Также были задержаны директор Европейской гимназии Иван Боганцев и Вадим Гинзбург. По словам Варламова, их всех арестовали. Компанию задержали в аэропорту Капоэты, куда они прибыли для перелета в Джубу, столицу Южного Судана. К ним подошли «какие-то военные или чекиста» и начали обыскивать багаж. Во время досмотра они нашли пульт от дрона, хотя самого дрона не было — его забрали в аэропорту в Уганде.

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