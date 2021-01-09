Трех активисток задержали в метро Петербурга за арт-перфоманс

Петербургская полиция доставила в отдел активисток Катрин Ненашеву, Арину Канерву и Екатерину Ильину. Их задержали в ходе арт-перфоманса в подземке.

Об этом задержанные рассказали «ОВД-Инфо». Активистки организовали проект под названием «Почта недосказанностей» и представили его в метро. Девушки предлагали петербуржцам написать письма со словами, которые у них не получилось сказать близким. Эти послания были прикреплены к ватману.

Уже через несколько минут к девушкам подошли сотрудники метрополитена и довели до помещения полиции на станции «Адмиралтейская». Затем задержанных доставили в районный отдел полиции, где с них взяли объясения.

«Читают друг другу письма — выясняют, есть ли в них агитация. Например, в почте есть письма «папе, который любит дарить подарки», «сестре, которую пришлось оставить», «бывшему лучшему другу»», — пишет Ненашева на своей странице в Facebook.

В отделе активистки провели около получаса, после чего их отпустили. При этом плакат остался в полиции для проведения проверки.

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