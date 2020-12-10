Участникам несанкционированной акции в поддержку Карабаха на Невском проспекте запретили въезд в РФ

Участникам несанкционированной акции в поддержку Карабаха на Невском проспекте запретили въезд в РФ
Молодым людям вменялось совершение правонарушения, предусмотренного ч.6.1 ст.20.2 КоАП РФ. Фото: pixabay

Десятерым гражданам Азербайджана в возрасте от 21 до 31 года запретили въезд на территорию РФ после несанкционированного митинга на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Они выступали в поддержку Нагорного Карабаха.

Группу молодых людей задержали правоохранители, после чего они были помещены под арест и депортированы. В результате их привлекли к административной ответственности за участие в несакционированной демонстрации, помешавшей движению транспорта, в том числе общественного, и пешеходов, передает «Коммерсантъ Санкт-Петербург» в четверг, 10 декабря.

Акцию граждане Азербайджана провели вечером 6 ноября. Мужчины заблокировали проезд по Невскому проспекту возле дома №79, выкрикивая лозунги «Карабах!».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин высказался по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

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