Подписчики пристыдили Бузову за постановочное падение в океан с гамака

Певица Ольга Бузова повеселила поклонников забавным видео, на котором наглядно показывается, что остается за кадром гламурных фотосессий. Некоторые пользователи обвинили ее в наигранности.

Новый ролик звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она попыталась забраться на гамак и принять томную позу. Но в результате не удержалась и плюхнулась в воду. В кадре Бузова от души смеется сама над собой.

Видео вызвало двоякое отношение со стороны поклонников ведущей «Дома-2». Некоторые пользователи увидели в ролике наигранность и постановку. Но нашлись и те, кто поддержал ее.

«Видно, что подстроила падение», — написала подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова показала жесткое падение в бассейн на Мальдивах.