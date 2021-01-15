Варламов заявил об освобождении россиян, задержанных в Южном Судане

Все задержанные в столице Южного Судана Джубе россияне освобождены и ожидают вылета из страны. Об этом заявил блогер Илья Варламов в своем Telegram-канале.

Об этом стало известно в пятницу, 15 января. Как сообщил ТАСС, сегодня их депортируют из африканской страны в Россию.

Напомним, 13 января в южносуданском городе Капоэта некие военные задержали блогера Илью Варламова, его супругу Любовь и основателя «Медиазоны» Петра Верзилова, Об этом сообщил сам Варламов в своем Telegram-канале. Также были задержаны директор Европейской гимназии Иван Боганцев и Вадим Гинзбург. По словам Варламова, их всех арестовали. Компанию задержали в аэропорту Капоэты, куда они прибыли для перелета в Джубу, столицу Южного Судана. К ним подошли «какие-то военные или чекиста» и начали обыскивать багаж. Во время досмотра они нашли пульт от дрона, хотя самого дрона не было — его забрали в аэропорту в Уганде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что известный блогер Илья Варламов рассказывал о новом задержании своих спутников, в том числе его жены, в Южном Судане.