Владимир Кириллов покинул пост вице-губернатора Санкт-Петербурга

Владимир Кириллов покинул пост вице-губернатора Санкт-Петербурга
Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Фото: gov.spb.ru

Владимир Кириллов переходит на новую работу. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора.

Как сообщают в Смольном, Владимир Кириллов ранее написал заявление об отставке. Он просил снять его с должности вице-губернатора города. Специалист написал данное заявление по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

Отметим, что пост вице-губернатора Кириллов занимал с 12 ноября 2014 года. Политик занимался решением вопросов в области культуры, спорта, природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Северной столицы.

До этого парламентарий с 2008 по 2014 годы занимал должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский депутат Михаил Амосов привился от коронавируса, но все равно заболел.

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