Петербургские депутаты переносят Covid-19: Вишневский выздоровел, а Амосов заболел после вакцинации

Петербургские депутаты переносят Covid-19: Вишневский выздоровел, а Амосов заболел после вакцинации
Амосов не отчаивается и планирует активно работать из дома. Фото: Facebook/ Михаил Амосов

Депутаты Северной столицы борются с коронавирусной инфекцией. Только в городе выздоровел парламентарий Борис Вишневский, как почти зразу же пациентом стал депутат ЗакСа Михаил Амосов.

О заражении инфекцией Михаил Амосов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. По словам Михаила Амосова, на момент вакцинации от коронавируса он уже был заражен, поэтому прививка препаратом «Спутник V» не спасла политика от болезни.

Отметим, что свое самочувствие парламентарий описывает положительно. Он заявил, что продолжить выполнять свои рабочие обязанности удаленно.

До этого болезнь уже перенес парламентарий Борис Вишневский. Политик переносил инфекцию в легкой форме, практически бессимптомно. Об этом депутат ЗакСа написал в своем Telegram-канале.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат ЗакСобрания Амосов госпитализирован в Боткинскую больницу с коронавирусом.

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