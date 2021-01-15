Депутат ЗакСобрания Амосов госпитализирован в Боткинскую больницу с коронавирусом

Депутат петербургского Законодательного Собрания Михаил Амосов в пятницу, 15 января, был госпитализирован в Боткинскую больницу. Днем ранее он рассказал, что заболел коронавирусом.

О госпитализации парламентария сообщает телеканал 78. Подробностей о его самочувствии нет, однако вчера в своем Facebook Амосов рассказал, что сделал прививку от коронавируса. По словам политика, он вероятнее всего заболел еще до вакцинации, поэтому инъекция не успела подействовать. Также заразилась супруга депутата — о её состоянии также ничего неизвестно.

При этом еще вчера речи о госпитализации не шло, парламентарий не собирался прерывать работу и надеялся продолжать активную деятельность в домашних условиях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи отмечают улучшение в состоянии актрисы Алисы Фрейндлих, находящейся в больнице №122 имени Соколова с диагнозом коронавирус.