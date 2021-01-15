Депутат ЗакСобрания Амосов госпитализирован в Боткинскую больницу с коронавирусом

Депутат ЗакСобрания Амосов госпитализирован в Боткинскую больницу с коронавирусом
Почему Амосову внезапно потребовалась госпитализация, пока неизвестно. Фото: Facebook/ Михаил Амосов

Депутат петербургского Законодательного Собрания Михаил Амосов в пятницу, 15 января, был госпитализирован в Боткинскую больницу. Днем ранее он рассказал, что заболел коронавирусом.

О госпитализации парламентария сообщает телеканал 78. Подробностей о его самочувствии нет, однако вчера в своем Facebook Амосов рассказал, что сделал прививку от коронавируса. По словам политика, он вероятнее всего заболел еще до вакцинации, поэтому инъекция не успела подействовать. Также заразилась супруга депутата — о её состоянии также ничего неизвестно.

При этом еще вчера речи о госпитализации не шло, парламентарий не собирался прерывать работу и надеялся продолжать активную деятельность в домашних условиях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи отмечают улучшение в состоянии актрисы Алисы Фрейндлих, находящейся в больнице №122 имени Соколова с диагнозом коронавирус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 госпитализация законодательное собрание михаил амосов новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Органный фестиваль, встреча с актрисой Зоей Буряк и выставка костюмов: куда ...
Приставы Петербурга оштрафовали предпринимателя на 100 тысяч рублей за ...
Главные события уходящей недели в Петербурге
Петербуржцам рассказали, как вести себя при встрече с лисами, гуляющими по городу
Эксперты рассказали, на что тратились петербуржцы в новогодние каникулы
Депутат ЗакСобрания Амосов госпитализирован в Боткинскую больницу с коронавирусом
В Петербурге наградили полицейских, которые спасли 3-летнюю девочку из ...
В Москву поставили 10 млн пар использованных медицинских перчаток