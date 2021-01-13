Депутат Борис Вишневский вылечился от коронавируса

Петербургский парламентарий Борис Вишневский рассказал, что наконец выздоровел после нескольких недель борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом депутат Законодательного собрания рассказал в своем Telegram-канале в среду, 13 января. Он объяснил, что переносил болезнь, к счастью, в легкой форме — практически бессимптомно. При этом положительные тесты приходили в течение очень длительного времени — 25 дней.

«Это страшно утомляло, не столько физически, сколько психологически», — сетует Вишневский. Депутат поблагодарил всех, кто поддерживал его во время болезни и помогал, а также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто прямо сейчас борется с «коронавирусной заразой». «Возвращаюсь в строй», — заключил парламентарий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что худрук «Ералаша» Борис Грачевский, попавший в больницу с коронавирусом, вышел из искусственной комы и постепенно идет на поправку.