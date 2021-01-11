Бориса Грачевского вывели из комы

Бориса Грачевского вывели из комы
Борис Грачевский. Фото: instagram

Худрук «Ералаша» Борис Грачевский, попавший в больницу с коронавирусом, постепенно идет на поправку. 7 января его ввели в искусственную кому.

О состоянии Грачевского рассказал его друг, актер Владимир Долинский. Создатель «Ералаша» был госпитализирован в канун Нового года, после безуспешной попытки вылечиться от COVID-19 в амбулаторных условиях.

Как сообщили «РИА Новости», Долинский отметил, что Грачевского вывели из медикаментозного сна, сейчас его состояние стабилизировалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Грачевского госпитализировали 28 декабря. Он лечился в домашних условиях, однако его самочувствие ухудшилось.

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