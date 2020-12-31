Борис Грачевский переведен в реанимацию с COVID-19

Как оценивают врачи состояние Бориса Грачевского, в больнице не уточнили. Фото: Instagram @eralashofficial

Как оценивают врачи состояние Бориса Грачевского, в больнице не уточнили. Фото: Instagram @eralashofficial

В четверг, 31 декабря, в канун Нового года стало известно, что основатель и художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский, борющийся с коронавирусной инфекцией, переведен в реанимацию.

Эту информацию подтвердили в справочной московской больницы №52, куда деятеля культуры госпитализировали 28 декабря, передает РБК. Представитель медицинского учреждения заявил, что Грачевский находится в 8-й реанимации. Отметим, что некоторое время 71-летний режиссер лечился в домашних условиях, однако его самочувствие ухудшилось.

Напомним, что худрук «Ералаша», к сожалению, не единственный из звезд, попавших на больничную койку в предновогоднее время. Госпитализирована 86-летняя актриса Алиса Фрейндлих, также подхватившая коронавирусную инфекцию. Ранее gazeta.spb.ru писала, что в больнице с COVID-19 оказались дочь и внучка Алисы Бруновны.