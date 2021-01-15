Прокуратура США сочла, что штурмовавшие Капитолий хотели убить конгрессменов

Прокуратура США сочла, что штурмовавшие Капитолий хотели убить конгрессменов
Прокуратура полагает, что штурмовавшие Капитолий американцы хотели убить конгрессменов. Фото: Pixabay

Федеральные прокуроры в США подали ходатайство, в котором заявили, что участники массовых беспорядков в Вашингтоне 6 января планировали убийство должностных лиц, отвечавших за утверждение итогов президентских выборов.

Как сообщает The New York Times, речь идет о деле в отношении жителя Аризоны Джейкоба Ченсли, который участвовал в штурме здания Конгресса в костюме викинга. В ходатайстве говорится, что веские доказательства, в том числе слова самого Ченсли, свидетельствуют о намерении мятежников схватить и убить парламентариев.

Однако исполняющий обязанности федерального прокурора Майкл Шервин отметил, что в настоящее время у правоохранителей нет прямых доказательств на подобные намерения.

Фотография Ченсли распространилась по сети из-за его вызывающего костюма викинга, в который он был одет во время беспорядков в Капитолии. Он надел меховую шляпу с рогами и раскрасил лицо под американский флаг. Недавно ему предъявили обвинения в насильственном проникновении и незаконном нахождении в помещениях на территории здания Сената.

Напомним, 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмом захватили здание капитолия. Конгрессмены прервали заседание, на котором утверждались итоги президентских выборов. В ходе протестов погибли пять человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перенесшая рак конгрессвумен заболела коронавирусом при штурме Капитолия.

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