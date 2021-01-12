Перенесшая рак конгрессвумен заболела коронавирусом при штурме Капитолия

Член палаты представителей Конгресса США Бонни Уотсон Колман заразилась коронавирусом во время пребывания в комнате для эвакуации с другими депутатами без масок в ходе штурма Капитолия.

75-летняя Колман перенесла рак и находилась в группе особо высокого риска по коронавирусу.

«Я получила позитивный результат теста на COVID-19, сейчас я отдыхаю дома. Я испытываю мягкие симптомы, как при простуде», — сказала она. При этом она отметила, что будет продолжить работать от имени своих избирателей, сообщает РИА «Новости».

Отметим, что десятки членов конгресса переболели коронавирусом, один избранный член палаты представителей скончался от коронавируса еще до присяги.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.