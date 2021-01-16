С петербургских улиц начали убирать новогодние украшения

Центр Северной столицы начинает терять атмосферу праздника. Невский проспект первым лишился новогодних гирлянд и украшений.

По словам очевидцев, в ночь на субботу, 16 января, специалисты демонтировали праздничное убранство. Световую технику погрузили в машину.

Как сообщил 78.ru, в первую очередь украшения снимут по адресам, где планируется оформление ко Дню снятия блокады Ленинграда. Готовить улицы к дате начнут уже 21 января.

Новогодние украшения полностью покинут Петербург к 15-20 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что елка останется на Дворцовой площади до конца января. Власти уверяют, что такое желание изъявили местные жители, которым очень понравилось праздничное дерево.