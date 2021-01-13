Елка останется на Дворцовой площади до конца января

Власти уверяют, что такое желание изъявили местные жители, которым очень понравилось праздничное дерево.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что получил много положительных отзывов на главную елку города. Речь идет о лесной красавице, установленной на Дворцовой площади. Он отметил, что горожане просили оставить дерево в центре города до конца января. Об этом сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ Северной столицы.

«Огромный интерес мы наблюдали в социальных сетях, которые наполнены фотографиями главной ели Санкт-Петербурга, собравшими десятки тысяч «лайков» и восхищенных комментариев»,

— отметил председатель ведомства Владимир Рябовол.

Напоминаем, что в 2020 году петербуржцы попросили установить именно живую ель. Ее украсили гирляндами, ретро-лампочками, флажками и игрушками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что можно сделать с новогодней ёлкой после праздников.