Gazeta.SPb рассказывает, что можно сделать с новогодней ёлкой после праздников

О зеленых красавицах, за которыми в предпраздничной суматохе так спешили петербуржцы, скоро все забудут. Хотим напомнить вам, что отслужившие свое новогодние ели необязательно выкидывать на помойку. Им можно дать вторую жизнь. Рассказываем как.

В 2021 году в Петербурге пройдут акции по переработке елей. Ряд пунктов, куда можно будет относить деревья, откроется, например, в рамках проекта «Елки, палки и щепа». Точные адреса станут известны после зимних каникул, ориентировочно к 13-14 января. Как сообщают в соцсетях организаторы, планируются как несколькочасовые мероприятия, так и точки, которые будут работать неделю.

Для справки. Благодаря акции «Елки, палки и щепа» с 2015 по 2019 год на 82 пунктах приема в Петербурге и Ленинградской области удалось собрать 10,3 тыс. хвойных. Дробленую щепу отправляли в центры и приюты для животных, где для них делали подстилки.

Сбором отслуживших елей в прошлом году занималась и «Новая Голландия». Деревья можно было оставлять на специальной площадке за «Бутылкой». На острове принимали даже хвойные растения в горшках, которые в условиях городской квартиры обычно плохо переносят зиму. Специалисты обещали сделать все возможное, чтобы их спасти и высадить весной на территории детских интернатов Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что оставшиеся после Нового гола ёлки — сухие или распиленные — можно сдать в Калининском районе: они пойдут на корм и постилки для животных. Деревья, которые сначала переработают на дробилке, собирают для питомцев конного клуба «Кентаврик» в Парголово. Адреса пунктов приема можно найти на контейнерных площадках.

Вторую жизнь собираются дать даже новогодней ели на Дворцовой площади. Это и понятно: выбрасывать такую красоту просто-напросто жалко. Губернатор Петербурга Александр Беглов предлагал пустить ее на поделки. В Москве, например, рассказал он в ходе заседания городского правительства 24 ноября, делают хоккейные клюшки.

Нераспроданные в прошлом году ели отвозили в Ленинградский зоопарк. Деревья для животных собирали сотрудники комитета по контролю за имуществом. Но не пытайтесь относить туда свои — ёлки от частных лиц не принимаются.

А вот еще несколько советов, которые нам удалось найти. Отслужившая новогодняя ель может пригодиться на даче. Опытные садоводы и огородники знают, что ее можно порубить на щепки и использовать в качестве мульчи для плодовых деревьев. Она защищает от переохлаждения и пересыхания и не дает расти сорнякам.

Кто-то делает из сосны или пихты элементы декора для приусадебного участка: заборчики, бордюры для клумб и другие интересные композиции.

Говорят, из ели можно приготовить лечебную пасту, которая поможет при простуде и кашле. Главное, чтобы дерево не обрабатывалось химическими веществами. Также хвою используют для изготовления отвара для ванны или скраба для тела.