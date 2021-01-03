Петербуржцы могут сдать новогодние елки на корм для животных

В этом году елки собирают для конного клуба "Кентаврик". Фото: pixabay

В этом году елки собирают для конного клуба "Кентаврик". Фото: pixabay

Жители Петербурга могут отдать оставшиеся после Нового года живые елки на корм и подстил для животных. Сейчас сдать елки можно в Калининском районе.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на этот раз корм хвойное угощение собирают для питомцев конного клуба «Кентаврик» в Парголово. Горожане могут принести любые деревья — даже сухие или распиленные. Перед тем, как отвезти деревья животным, их перерабатывают на дробилке.

Калининский район вот уже четыре года помогает питомникам еловой хвоей и щепками. В 2019 году работало пять площадок для сбора елок. В этом году их стало больше.

Точки приема организовали при помощи управляющих компаний и муниципальных образований. Адреса пунктов приема можно посмотреть на объявлениях, которые разместят на контейнерных площадках.

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