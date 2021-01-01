Медведи из центра «Велес» ушли в спячку в канун Нового года

Руководство центра вывесило на ворота табличку "Тихо! Медведи спят" с просьбой не шуметь. Фото: скриншот группы "Велес"

Руководство центра вывесило на ворота табличку "Тихо! Медведи спят" с просьбой не шуметь. Фото: скриншот группы "Велес"

За день до Нового года все косолапые обитатели Центра помощи диким животным «Велес» в Ленинградской области решили впасть в зимнюю спячку.

Об этом сообщается на странице «Велеса» в социальной сети «ВКонтакте». Всего в центре «Велес» проживают двадцать медведей. И все они разом ушли в спячку. Руководство центра называет это чудом. Звери улеглись спать, но некоторые из них все равно ненадолго выходят на улицу.

«Наверное, чудо, но все двадцать наших чудесных мишек улеглись в спячку, и только изредка кто-то выходит на 20 минут и опять уходит спать!», — говорится в сообщении «Велеса».

Руководство центра вывесило на ворота табличку «Тихо! Медведи спят» с просьбой не шуметь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Велесе» спасли енотовидную собаку.